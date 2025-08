Ambulanza travolta da un camion sull’A1: chi sono i due volontari storici e il paziente che stavano soccorrendo

La terza vittima è il paziente trasportato sull'ambulanza. Le sue condizioni non erano considerate gravi al momento del viaggio: si trattava di un codice giallo. Tuttavia, l'impatto con il camion non gli ha lasciato scampo. Le autorità non hanno ancora diffuso l'identità della persona, per rispetto della privacy e della famiglia. La presenza di un paziente sull'ambulanza ha aggravato la portata emotiva della tragedia: il soccorso si è trasformato in un evento irreparabile per tutti i presenti. L'autista del mezzo, rimasto ferito gravemente, è ora ricoverato in ospedale in codice rosso.