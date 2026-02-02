Benevento, guardia giurata spara alla moglie: la donna è grave

È in gravi condizioni la donna ferita a coli di fucile dal marito vigilante a Paduli, in provincia di Benevento. L'uomo è stato arrestato dai Carabinieri intervenuti sul posto e che stanno indagando sulla vicenda, verificatasi nell'abitazione della coppia, in contrada Femina Arsa. La 30enne è stata trasportata in codice rosso dai sanitari del 118 all'ospedale San Pio di Benevento.