Era stato trovato a casa sanguinante

Salerno, imprenditore morto: fermata la moglie per omicidio

La donna, 54 anni, avrebbe colpito con un'arma da taglio l'uomo di 60 

02 Mar 2026 - 16:40
© ansa

È stata fermata la moglie per la morte dell'imprenditore sessantenne colpito con un'arma da taglio sabato nella sua abitazione di Sant'Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno. La donna, 54 anni, è indagata per omicidio perché, secondo la ricostruzione degli investigatori, il 1 marzo avrebbe aggredito il marito colpendolo con l'arma. La donna è stata trasferita nel carcere di Salerno.

