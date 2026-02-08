Salerno, donna trans rifiuta ricovero nel reparto maschile: "Lede mia dignità"

Iolanda, riferisce Arcigay Napoli, è "donna sia psicologicamente che fisicamente"; dopo sei giorni di degenza su una barella del Pronto Soccorso del Ruggi d'Aragona, le è stato proposto il ricovero in un reparto maschile. "La motivazione della struttura ospedaliera - racconta Arcigay Napoli - era che Iolanda è biologicamente un uomo e non può essere ricoverato nei reparti femminili. Di fronte a una sistemazione inaccettabile e lesiva della propria dignità, Iolanda, nonostante le precarie condizioni di salute, si è vista costretta a rifiutare il ricovero e ad abbandonare l'ospedale".