"Grande Fratello 2025", Ivana rivela di essere una donna trans: "A 18 anni sono stata libera"

Poi la decisione di iniziare il percorso di transizione, dicendolo a sua mamma. "Questa è l’ultima volta che mi vedi - ha detto -. Mia mamma si è messa davanti la porta e mi ha detto 'magari è un momento, e se cambi idea?'. A quel punto io le ho detto 'Io non cambierò mai idea, perché tuo figlio non è mai esistito'". Ma una volta fatto il passo più difficile, il percorso è stato tutt'altro che in discesa. La possibilità di affrontare l'operazione è arrivata dopo diversi ostacoli. "Ho dovuto attendere perché il giudice all’inizio mi ha bocciato la richiesta due volte - ha spiegato Ivana -, perché mi sono presentata in camicia e con la coda di cavallo e mi sono sentita dire 'tu sei troppo maschietto, non penso che sei così sicura'. Non è stato facile, ma poi è andata".