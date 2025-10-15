"Grande Fratello 2025", Ivana rivela di essere una donna trans: "A 18 anni sono stata libera"

La concorrente si è lasciata andare nella notte a confidenze con Giulia e Grazia, raccontando del suo percorso di transizione e delle difficoltà affrontate
Nella Casa del "Grande Fratello 2025" la notte induce a raccontarsi senza filtri. E così Ivana Castorina, operaia metalmeccanica di Catania, ha raccontato del suo essere donna trans. Lo ha fatto aprendosi con Grazia e Giulia, e mettendoli a conoscenza di alcuni momenti dolorosi della sua vita, in particolare legati al difficile rapporto con il suo essere nata in un corpo che non sentiva come il suo. "Mettevo i teli in testa per simulare i capelli lunghi e giocavo con le Barbie - ha raccontato -. I ragazzini aspettano i 18 anni per la patente, per diplomarsi, io ho aspettato i 18 anni per essere libera". Prima di allora aveva dovuto vivere una vita "molto dura, fatta anche di discriminazioni e repressione" ha spiegato lei.
Poi la decisione di iniziare il percorso di transizione, dicendolo a sua mamma. "Questa è l’ultima volta che mi vedi - ha detto -. Mia mamma si è messa davanti la porta e mi ha detto 'magari è un momento, e se cambi idea?'. A quel punto io le ho detto 'Io non cambierò mai idea, perché tuo figlio non è mai esistito'". Ma una volta fatto il passo più difficile, il percorso è stato tutt'altro che in discesa. La possibilità di affrontare l'operazione è arrivata dopo diversi ostacoli. "Ho dovuto attendere perché il giudice all’inizio mi ha bocciato la richiesta due volte - ha spiegato Ivana -, perché mi sono presentata in camicia e con la coda di cavallo e mi sono sentita dire 'tu sei troppo maschietto, non penso che sei così sicura'. Non è stato facile, ma poi è andata".
L'operazione per Ivana è arriva all'età di 19 anni, in una clinica di Trieste scoperta proprio guardando il "Grande Fratello". Nell'ottava edizione c'era infatti tra i concorrenti Silvia Burgio, prima trans a partecipare al reality, che aveva raccontato la sua esperienza e vedere la sua felicità aveva convinto Ivana che anche per lei potesse esserci una possibilità. "Sono stati interventi lunghi e complicati - ha sottolineato - e mia madre è sempre stata accanto a me. Sono mancata un mese da casa per questa operazione. Io sono quella che sono grazie alla mia mamma".
Qualche ora prima Ivana aveva parlato di suo marito, sposato dopo 11 mesi di relazione: "Sono riuscita in maniera equilibrata a capire che dovevo ascoltare il mio cuore almeno una volta nella vita - ha detto -. Mi stavo per precludere qualcosa che poi si è avverato: quello che è l'amore della mia vita". E nel raccontare questo Ivana ha spiegato che in alcune situazioni precedenti si era autosabotata convinta di non meritare la felicità.