Il programma riparte in prima serata su Canale 5 con al timone Simona Ventura: ecco il cast al completo
© Da video
La nuova edizione di "Grande Fratello" sta scaldando i motori: prossimamente Simona Ventura aprirà le porte della Casa più spiata d'Italia. Intanto, in questi giorni, stiamo iniziando a conoscere i primi concorrenti di questa nuova edizione. Scopriamo chi saranno gli inquilini che andranno a formare il cast di questa stagione.
Il primo tra i concorrenti a essere stato annunciato è Matteo. "Grande Fratello sta per arrivare e nella casa tornano le storie delle persone comuni - spiega Simona Ventura nel primo promo diffuso - come voi e come Matteo. Lui è un gigante buono e il rispetto se lo è sempre guadagnato, fuori e nel ring. Guantoni, successi, incontri. Ma un giorno la sua vita è cambiata. Oltre il corpo allena la mente. Pensate, conosce a memoria la Divina Commedia. Sul ring ha sempre lottato. Non sarà facile metterlo al tappeto".
Simona Ventura ha poi presentato con queste parole Anita, la seconda concorrente: "Ha scritto la sua storia sulla pelle - dice la conduttrice -, è cresciuta affrontando problemi più grandi di lei. Ha conquistato sempre tutto da sola. Chi doveva proteggerla l'ha delusa, ma per le persone che ama farebbe qualsiasi cosa. Sotto la sua corazza, una dolcezza infinita".
Tra gli inquilini della Casa ci sarà anche Omer. Nel corso della clip che annuncia la sua partecipazione al programma, Simona Ventura lo presenta così: "La sua casa è crollata davanti ai suoi occhi ma non ha mai smesso di lottare: è forte e ha un sorriso speciale. L'Italia è stata la sua rinascita, la casa del "Grande Fratello" sarà la sua rivincita?".
Tra i partecipanti ci sarà anche Jonas che: "entra con tutta la sua follia - dice Simona Ventura presentandolo -. Studia all'Università, ama la filosofia ma non chiedetegli di essere diplomatico. Esperto in arti marziali ma è con le parole che sferra i colpi più decisi, è un animo ribelle sempre alla ricerca dell'amore. Ha cercato per mesi la fortuna in Cina. Ora ci prova con il Grande Fratello".
Questo sarà un anno importante per il programma, che compie 25 anni dalla prima puntata trasmessa in Italia a settembre del 2000. Per l'occasione il "Grande Fratello" tornerà alle sue origini: "Sarà un'edizione Nip che durerà 100 giorni - ha raccontato Simona Ventura a 'Tv Sorrisi e Canzoni' - Alcune lettere sono arrivate direttamente a me sui social e le ho girate io alla redazione, al momento abbiamo scelto oltre 15 concorrenti. Sarà un GF delle storie di vita, di resilienza, fatto di persone vere, che hanno qualcosa da dire. Tantissimi giovani che studiano, che lavorano, che hanno dei sogni realizzati o da realizzare. Siamo andati a cercare proprio le storie più belle, emozionanti, toccanti".
