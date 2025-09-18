Questo sarà un anno importante per il programma, che compie 25 anni dalla prima puntata trasmessa in Italia a settembre del 2000. Per l'occasione il "Grande Fratello" tornerà alle sue origini: "Sarà un'edizione Nip che durerà 100 giorni - ha raccontato Simona Ventura a 'Tv Sorrisi e Canzoni' - Alcune lettere sono arrivate direttamente a me sui social e le ho girate io alla redazione, al momento abbiamo scelto oltre 15 concorrenti. Sarà un GF delle storie di vita, di resilienza, fatto di persone vere, che hanno qualcosa da dire. Tantissimi giovani che studiano, che lavorano, che hanno dei sogni realizzati o da realizzare. Siamo andati a cercare proprio le storie più belle, emozionanti, toccanti".