La vincitrice del primo Grande Fratello Cristina Plevani su Instagram ha scritto: “Buon compleanno Grande Fratello. Buon compleanno a noi ragazzi che abbiamo avuto la fortuna di varcare per primi la porta rossa. 25 ANNI”. Lorenzo Battistello: “25 anni fa varcavo la porta della Casa del Primo Grande Fratello. Una data che ha cambiato la mia vita e, volenti o nolenti, ha cambiato anche la televisione italiana, aprendo la strada all’era dei reality. Un’avventura che non dimenticherò mai, e che voglio condividere con chi l’ha resa possibile: i miei compagni di viaggio in quell’esperimento sociale unico, la conduttrice Daria Bignardi, Marco Liorni, e gli autori. A tutti loro va il mio grazie sincero”. Roberta Beta in un post: “Questa esperienza mi ha cambiato la vita. Questa esperienza mi ha segnato ma ormai sono passati 25 anni, io sono cresciuta, la mia vita è cambiata, ho affrontato salite e discese. Festeggio questo anniversario con un distacco fisiologico e penso soprattutto agli amici che negli anni sono rimasti gli stessi: sinceri, affettuosi, caustici e onesti. Ma soprattutto oggi festeggio il coraggio di essere sempre stata me stessa e di non essere mai andata contro i miei principi e i miei valori”. Maria Antonietta Tilloca: “Sono passati 25 anni da una delle esperienze più intense della mia vita. In tutto questo tempo ne sono successe di cose… com’è naturale che sia. Oggi sono felice di celebrare questo importante anniversario... E auguri ai miei fratellini che ancora oggi in qualche modo colorano le mie giornate”. Salvo Veneziano: “Il 14 settembre del 2000 data che mi ha totalmente cambiato la vita...”.