Il numero dell’energia: arriva il 140 per l’assistenza clienti

Il 140 è gratuito sia da rete fissa sia da cellulare ed è operativo dal lunedì alla domenica, dalle 7:00 alle 22:00, con esclusione delle festività nazionali. Per chi si trova all’estero resta comunque disponibile anche il numero +39 06 6451 1012, con gli stessi orari di servizio e costi di chiamata che variano in base all’operatore.