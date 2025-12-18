Il numero dell’energia: arriva il 140 per l’assistenza clienti

Addio numerazioni impossibili da ricordare e attese infinite: Enel cambia il modo di chiedere supporto e di attivare nuove offerte per luce, gas e fibra. Con un’offerta esclusiva da scoprire e un fantastico regalo
© Shutterstock
Chiamare l’assistenza clienti è spesso una prova di resistenza. Numeri lunghi e poco intuitivi da memorizzare, tempi di attesa che si allungano senza spiegazioni, il classico invito ad "attendere prego" ripetuto all'infinito, musichette che finiscono per aumentare il nervosismo, messaggi automatici poco chiari che rimandano da un’opzione all’altra. Una situazione familiare a molti utenti, che trasforma una semplice richiesta di informazioni in un’esperienza frustrante. Tutto questo, però, è destinato a diventare storia. Grazie a Enel.
Enel introduce infatti il 140, il nuovo numero gratuito dedicato all’assistenza clienti, progettato per essere semplice da ricordare e intuitivo da utilizzare. Il servizio è attivo dal primo dicembre ed è pensato per coprire tutte le principali esigenze di supporto, rappresentando un ulteriore passo nel miglioramento della relazione complessiva con i clienti.
Il 140 è gratuito sia da rete fissa sia da cellulare ed è operativo dal lunedì alla domenica, dalle 7:00 alle 22:00, con esclusione delle festività nazionali. Per chi si trova all’estero resta comunque disponibile anche il numero +39 06 6451 1012, con gli stessi orari di servizio e costi di chiamata che variano in base all’operatore.
L’obiettivo è rendere il contatto con l’assistenza più immediato, eliminando la complessità legata a numerazioni difficili da ricordare e migliorando l’accessibilità al servizio.
Il lancio del nuovo numero si inserisce in una strategia più ampia orientata alla semplificazione della comunicazione su tutti i canali di contatto. Enel continua a lavorare sull’ottimizzazione delle interfacce e sul rafforzamento di un ecosistema che comprende una rete sempre più capillare di negozi fisici e canali digitali, affiancati ora da un numero unico dedicato all’assistenza clienti.
Attraverso questo servizio viene offerta una consulenza specializzata, pensata per accompagnare gli utenti nella gestione delle forniture e nella valutazione delle soluzioni disponibili, comprese proposte dedicate.
Oltre al supporto, il nuovo numero consente anche di attivare un’offerta luce, gas e fibra esclusiva disponibile fino al 7 gennaio, rivolta sia ai clienti Enel sia a chi decide di passare ora. L’offerta prevede uno sconto iniziale sulla componente energia e condizioni particolarmente vantaggiose per la fibra ottica.
Nel dettaglio, è previsto uno sconto del 20% sulla componente energia e del 30% sulla materia gas per due anni in caso di attivazione congiunta delle forniture. A queste condizioni si aggiunge la fibra Enel con prezzo bloccato per tre anni a 17,90 euro al mese, modem incluso e senza costi di attivazione. Per chi aderisce all’offerta è previsto anche un fantastico omaggio: un Motorola Moto G06.
Le offerte possono essere attivate attraverso tutti i canali di contatto Enel, dai negozi presenti sul territorio al nuovo servizio telefonico dedicato, chiamando il 140. Le informazioni di dettaglio sono disponibili anche online sul sito ufficiale Enel.
Le offerte Enel Fix Luce e Gas di Enel Energia sono soggette a condizioni e limitazioni. L’operazione a premi è valida fino al 7 gennaio 2026, con regolamento completo consultabile sul sito enel.it. L’offerta fibra è in tecnologia FTTH con addebito diretto su conto e bolletta web obbligatori.