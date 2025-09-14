Roberta Beta del primo Grande Fratello: “Mi hanno nominata tutti, ma ora abbiamo una chat di gruppo”

“Questa esperienza mi ha cambiato la vita - ricorda Roberta Beta in un post sul Grande Fratello - Questa esperienza mi ha segnato ma ormai sono passati 25 anni, io sono cresciuta, la mia vita è cambiata, ho affrontato salite e discese. Festeggio questo anniversario con un distacco fisiologico e penso soprattutto agli amici che negli anni sono rimasti gli stessi: sinceri, affettuosi, caustici e onesti. Ma soprattutto oggi festeggio il coraggio di essere sempre stata me stessa e di non essere mai andata contro i miei principi e i miei valori”.