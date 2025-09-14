Roberta Beta del primo Grande Fratello: “Mi hanno nominata tutti, ma ora abbiamo una chat di gruppo”

"Grande Fratello", tutti i vincitori
Roberta Beta è una pr milanese di 60 anni, nel suo passato la storica partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello. “Sono stata l’unica concorrente della storia del Grande Fratello a essere nominata da tutti gli altri – racconta al “Corriere della Sera” - Non mi sopportavano, del resto gli autori mi scelsero proprio per creare scompiglio. Ma pensi che dopo 25 anni c’è ancora chi mi ferma per chiedermi se ho vinto”.
“Rimango per tutti la grande sorella – continua Roberta Beta raccontando i suoi esordi in tv - Il Grande Fratello è stato un fenomeno planetario. Anche nella casa nessuno capiva cosa stava accadendo fuori. I quotidiani avevano la pagina del Grande Fratello, roba da pazzi, ma noi eravamo in una bolla, nessuno pensava di diventare famoso”.
Roberta Beta entrò nel Grande Fratello quasi per caso. “In estate lessi su una rivista di questo strano gioco ispirato a 1984 di Orwell, mio padre era contrario. Avevo già 35 anni, esperienze nella moda, lavoravo a Milano in un’agenzia di pubbliche relazioni. La verità è che pensavo di vincere, intascarmi 250 milioni di lire e reinvestirli per mettermi in proprio” racconta oggi Roberta. Nella Casa ci rimase solo un mese. “Mi ritrovai a parlare con gli alberi” ricorda.
Aveva dieci anni più degli altri concorrenti e con loro pochi argomenti in comune. “Si coalizzarono, nonostante il regolamento non prevedesse complotti si accordarono per mandarmi al televoto contro Taricone, che già era popolarissimo. Uomo contro donna, nord contro sud. Vinse lui” racconta Roberta Beta. Ora non ci sono rancori con gli ex gieffini, anzi! “Abbiamo anche una chat di gruppo. C’è pure Liorni, manca solo Daria Bignardi. Il tempo è galantuomo, Salvo Veneziano me lo ha anche confessato: ‘Non so come hai fatto a sopportarci’. Ma lo ha capito adesso, a 50 anni”.
Roberta Beta non ha vinto il Grande Fratello (la prima edizione la vinse Cristina Plevani) ma la popolarità che raggiunse fu enorme. “Giravo per le strade e venivo assaltata come Madonna. Ma non ero pronta” dice la pr milanese. “Non amavo andare in giro a inaugurare supermercati. In più mio figlio nacque nel 2002, mi costrinse a rallentare proprio nel momento in cui ero lanciatissima”. Rifarebbe il Grande Fratello? “Anche domani. Ma solo per un milione di euro” risponde ironica.
“Questa esperienza mi ha cambiato la vita - ricorda Roberta Beta in un post sul Grande Fratello - Questa esperienza mi ha segnato ma ormai sono passati 25 anni, io sono cresciuta, la mia vita è cambiata, ho affrontato salite e discese. Festeggio questo anniversario con un distacco fisiologico e penso soprattutto agli amici che negli anni sono rimasti gli stessi: sinceri, affettuosi, caustici e onesti. Ma soprattutto oggi festeggio il coraggio di essere sempre stata me stessa e di non essere mai andata contro i miei principi e i miei valori”.
