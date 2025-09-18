"Grande Fratello", la guerriera Anita e il ribelle Jonas entrano nella Casa

Dopo Matteo, svelati altri due concorrenti ufficiali della nuova edizione
Il nuovo Grande Fratello scalda i motori. Partirà lunedì 29 settembre in prima serata su Canale 5 e sarà condotta per la prima volta da Simona Ventura, che ha parlato di un vero e proprio ritorno alle origini. Intanto sono stati svelati i nomi di altri due concorrenti che varcheranno la porta rossa di Cinecittà, Anita e Jonas.
Il primo annuncio è stato quello di Matteo Azzali, un ex pugile che ha visto cambiare all’improvviso la sua vita e che "conosce a memoria la Divina Commedia". "Sul ring ha sempre lottato. Non sarà facile metterlo al tappeto", aveva annunciato nel promo social Simona Ventura. Sulla pagina ufficiale Instagram del Grande Fratello sono stati presentati altri due nomi. Jonas è uno studente universitario e sui canali social del programma viene descritto come una persona che "con le parole che sferra i colpi più decisi. È un animo ribelle, sempre alla conquista dell'amore vero. Ha cercato per mesi la propria fortuna in Cina, ora ci prova nella Casa più spiata d'Italia". Mentre le parole di Simona Ventura sulla terza concorrente ufficiale parlano di Anita come di una ragazza che "ha la sua storia scritta sulla pelle, è cresciuta affrontando problemi più grandi di lei. Ha conquistato, però, sempre tutto da sola. Chi doveva proteggerla l’ha delusa. Ma per le persone che ama farebbe qualsiasi cosa, sotto la sua corazza c’è un’infinita dolcezza".
In questo 2025 ricorrono i 25 anni dalla nascita del reality e per l'occasione il "Grande Fratello" ha deciso di tornare alle origini: "Sarà un'edizione Nip che durerà 100 giorni", ha raccontato Simona Ventura a Tv Sorrisi e Canzoni, spiegando poi: "Alcune lettere sono arrivate direttamente a me sui social e le ho girate io alla redazione, al momento abbiamo scelto oltre 15 concorrenti. Sarà un GF delle storie di vita, di resilienza, fatto di persone vere, che hanno qualcosa da dire. Tantissimi giovani che studiano, che lavorano, che hanno dei sogni realizzati o da realizzare. Siamo andati a cercare proprio le storie più belle, emozionanti, toccanti".
