"Grande Fratello", la guerriera Anita e il ribelle Jonas entrano nella Casa

Il primo annuncio è stato quello di Matteo Azzali, un ex pugile che ha visto cambiare all’improvviso la sua vita e che "conosce a memoria la Divina Commedia". "Sul ring ha sempre lottato. Non sarà facile metterlo al tappeto", aveva annunciato nel promo social Simona Ventura. Sulla pagina ufficiale Instagram del Grande Fratello sono stati presentati altri due nomi. Jonas è uno studente universitario e sui canali social del programma viene descritto come una persona che "con le parole che sferra i colpi più decisi. È un animo ribelle, sempre alla conquista dell'amore vero. Ha cercato per mesi la propria fortuna in Cina, ora ci prova nella Casa più spiata d'Italia". Mentre le parole di Simona Ventura sulla terza concorrente ufficiale parlano di Anita come di una ragazza che "ha la sua storia scritta sulla pelle, è cresciuta affrontando problemi più grandi di lei. Ha conquistato, però, sempre tutto da sola. Chi doveva proteggerla l’ha delusa. Ma per le persone che ama farebbe qualsiasi cosa, sotto la sua corazza c’è un’infinita dolcezza".