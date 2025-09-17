"Grande Fratello", il gigante buono Matteo è il primo concorrente

La nuova edizione riparte il 29 settembre in prima serata su Canale 5 con al timone Simona Ventura
© Da video
La nuova edizione di "Grande Fratello" riparte il 29 settembre in prima serata su Canale 5 con al timone Simona Ventura. Il primo concorrente annunciato nel promo è il gigante buono Matteo. Un ex pugile che ha visto cambiare all’improvviso la sua vita e che "conosce a memoria la Divina Commedia".
"Grande Fratello sta per arrivare e nella casa tornano le storie delle persone comuni - spiega Simona ventura nel primo - come voi e come Matteo. Lui è un gigante buono e il rispetto se lo è sempre guadagnato, fuori e nel ring. Guantoni, successi, incontri. Ma un giorno la sua vita è cambiata. Oltre il corpo allena la mente. Pensate, conosce a memoria la Divina Commedia. Sul ring ha sempre lottato. Non sarà facile metterlo al tappeto. Grande Fratello, un nuovo inizio. Grande Fratello, prossimamente su Canale 5".
Quest'anno ricorrono anche i 25 anni dalla nascita del reality e per l'occasione il "Grande Fratello" tornerà alle sue origini: "Sarà un'edizione Nip che durerà 100 giorni - ha raccontato Simona Ventura a 'Tv Sorrisi e Canzoni' - Alcune lettere sono arrivate direttamente a me sui social e le ho girate io alla redazione, al momento abbiamo scelto oltre 15 concorrenti. Sarà un GF delle storie di vita, di resilienza, fatto di persone vere, che hanno qualcosa da dire. Tantissimi giovani che studiano, che lavorano, che hanno dei sogni realizzati o da realizzare. Siamo andati a cercare proprio le storie più belle, emozionanti, toccanti".
Commenti (0)