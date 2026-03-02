Roma, auto in fuga all'alt della polizia provoca incidente: distrutta una famiglia
Forzato il posto di blocco, è partito un inseguimento culminato nello scontro che ha provocato tre vittime che erano su un veicolo proviente dalla direzione opposta. Presi i fuggitivi
© Da video
Tre persone sono morte durante un inseguimento tra auto a Roma. Tutto è nato da un veicolo sottoposto a controllo da un equipaggio della polizia in zona Quarticciolo che si è dato alla fuga. All'inseguimento si è aggiunta una gazzella dei carabinieri. La macchina in fuga, giunta all'altezza di via Collanina, ha invaso la corsia opposta andandosi a scontrare contro un secondo veicolo privato. Nell'impatto tutti e tre i passeggeri di quest'ultimo sono morti. Secondo le prime indiscrezioni le vittime sarebbero madre, padre e figlio di 70, 64 e 41 anni. I tre occupanti della macchina in fuga, di origine sudamericana, sono stati arrestati per omicidio stradale, violazione degli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti, resistenza, porto di oggetti atti allo scasso e resistenza. All'interno dell'abitacolo sono stati rinvenuti jammer e cacciaviti atti allo scasso.
L'inseguimento e lo schianto mortale
E' durata alcuni chilometri la fuga dell'auto con a bordo tre cittadini sudamericani che ha poi travolto alla periferia di Roma una macchina con a bordo marito, moglie e figlio, morti a causa dell'impatto. Tutto è nato quando il veicolo è scappato all'alt della polizia in zona Tor Tre Teste.
Durante l'inseguimento, all'altezza di via Collatina, ha invaso la corsia opposta scontrandosi frontalmente con la macchina su cui viaggiava la famiglia. Marito e moglie, italiani di 70 e 64 anni, sono deceduti sul colpo mentre il figlio della coppia, di 41 anni, è morto poco dopo il trasporto al policlinico Umberto I.
Dei tre occupanti del veicolo che si era dato alla fuga, due sono stati trasportati in ospedale e il terzo - illeso - è stato bloccato dagli agenti sul posto. Sono stati tutti arrestati con le accuse di omicidio stradale, violazione degli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti, resistenza, porto di oggetti atti allo scasso e resistenza.
All'interno dell'abitacolo sono stati trovati jammer e cacciaviti da scasso. Sul posto anche vigili del fuoco, 118 e polizia locale che ha circoscritto temporaneamente l'area per consentire i soccorsi e procedere ai rilievi. Le indagini sulla dinamica dell'incidente da parte del VI Gruppo Torri della polizia locale sono ancora in corso.