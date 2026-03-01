Modena, 20enne senza patente fugge a un controllo e uccide un'anziana
A bordo dell'auto c'erano quattro giovani: tre fermati e uno scappato. Il ragazzo alla guida è ora accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso
Il ventenne alla guida non aveva mai preso la patente e la sua Alfa 159 non era assicurata. Dunque, non appena una pattuglia ha provato a fermarlo per un controllo stradale, si è messo a sfrecciare per le vie di Modena nel tentativo di seminare le forze dell'ordine. La fuga però è durata poco ed è finita nel peggiore dei modi: mentre percorreva via Ciro Menotti si è scontrato frontalmente contro un'altra auto, una Lancia Y, causando il ferimento della ragazza alla guida e di sua mamma di 89 anni che, per le ferite riportate, è morta dopo il ricovero in terapia intensiva all'ospedale di Baggiovara.
Ha tentato di fuggire a piedi, è in carcere
Dopo l'incidente, il 20enne, insieme agli altri tre occupanti della macchina, ha cercato di fuggire a piedi ma è stato fermato subito dai carabinieri con altri due passeggeri, risultati minorenni. Mentre sono ancora in corso le ricerche per tentare di rintracciare, e condurre in questura, il del quarto viaggiatore riuscito a dileguarsi. Il guidatore è stato arrestato per i reati di omicidio stradale aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e omissione di soccorso e veniva portato, su disposizione della Procura della Repubblica di Modena, nel carcere Sant’Anna di Modena, in attesa dell’udienza di convalida.
Il sindaco di Modena: "Auto guidata da criminali"
"Esprimo il mio cordoglio alla figlia e a tutti i familiari della donna che è rimasta coinvolta nel terribile incidente causato da un'auto guidata da criminali che, con il loro comportamento, hanno causato la sua morte e determinato paura e apprensione nella zona coinvolta" sono state le parole del primo cittadino di Modena, Massimo Mezzetti. Il sindaco ha anche ringraziato i carabinieri per aver intercettato subito i ragazzi: "Ringrazio i carabinieri per l'intervento pronto e decisivo che ha permesso di assicurare alla giustizia i responsabili".