Modena, 20enne senza patente fugge a un controllo e uccide un'anziana

Il ventenne alla guida non aveva mai preso la patente e la sua Alfa 159 non era assicurata. Dunque, non appena una pattuglia ha provato a fermarlo per un controllo stradale, si è messo a sfrecciare per le vie di Modena nel tentativo di seminare le forze dell'ordine. La fuga però è durata poco ed è finita nel peggiore dei modi: mentre percorreva via Ciro Menotti si è scontrato frontalmente contro un'altra auto, una Lancia Y, causando il ferimento della ragazza alla guida e di sua mamma di 89 anni che, per le ferite riportate, è morta dopo il ricovero in terapia intensiva all'ospedale di Baggiovara.