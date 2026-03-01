Rimini, perde il controllo della moto per evitare un tasso: morto centauro

Incidente mortale nella notte a Rimini, sulla via Emilia, all'altezza dello svincolo per San Martino in Riparotta. Intorno alle 2, un 31enne di origine cubana residente a Borghi ha perso il controllo della sua moto ed è stato poi urtato da un'auto: l'uomo avrebbe sbandato per cercare di evitare un tasso finito sulla carreggiata, cadendo a terra. Il 31enne è stato poi colpito da un'auto condotta da un poco più che ventenne che non lo avrebbe visto rovinare sull'asfalto. Resosi conto di quanto avvenuto il giovane al volante ha chiamato immediatamente soccorsi: giunti sul posto i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.