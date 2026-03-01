Napoli, a 70 anni prova ad allagare la casa dell'ex: festeggia il compleanno in carcere

Fino alla notte tra sabato e domenica. Lui è fuori di sé. Torna a casa e batte forte i pugni sulla porta. L’ex moglie all’interno non è sola, è con le figlie. Sono terrorizzate, le grida del 70enne non promettono nulla di buono. Non aprono e lui inizia a colpire la porta con il casco della moto. Poi raccoglie una mazza di ferro e spacca il vetro dell’auto dell’ex moglie.