Rita De Crescenzo: "Mio figlio è stato accoltellato per un’occhiata"
La famosa tiktoker parla a "Verissimo" di quel che è successo: "Mi sono spaventata tanto"
© Da video
A "Verissimo" Rita De Crescenzo ha raccontato la recente aggressione subita dal figlio Francesco, ferito con un coltello dopo un semplice scambio di sguardi.
Un episodio che l’ha profondamente scossa e che, sottolinea, non riguarda solo la sua città. "Queste cose non succedono solo a Napoli, ma non devono accadere da nessuna parte", afferma la tiktoker napoletana, 46 anni. "Per fortuna, le ferite riportate erano superficiali, ma mi sono spaventata tantissimo".
La donna conferma quanto riportato dalla stampa: il ragazzo, dopo l’accaduto, non ha voluto fornire elementi utili agli inquirenti. "Non ha dato informazioni e non ha collaborato", spiega, lasciando intendere quanto la vicenda sia stata delicata anche dal punto di vista familiare.
De Crescenzo rivela inoltre di conoscere l’identità del giovane che ha colpito suo figlio. "È un ragazzo del nostro quartiere", racconta. "Mi sono sentita con sua madre e ci siamo messe a piangere entrambe. È stato un modo per cercare di riportare un po’ di pace e dare un esempio".