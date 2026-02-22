Andreas Muller: "Mi manca molto ballare"
L’ex vincitore di "Amici" parla a "Verissimo" del complicato rapporto con la danza
© Da video
A quasi dieci anni dalla vittoria ad "Amici", Andreas Muller torna a "Verissimo" per ripercorrere il cammino fatto finora, un periodo ricco di cambiamenti personali e professionali.
Oggi la sua vita ruota soprattutto attorno alla famiglia costruita con Veronica Peparini, che lo ha reso padre di due bambine, un’esperienza che definisce totalizzante e che ha inevitabilmente modificato le sue priorità.
"Sono anni che sento addosso", racconta. "Li ho vissuti in modo intenso, senza risparmiarmi". La vittoria nel talent, spiega, è stata un punto di svolta: "Ha rappresentato tantissimo per me, sia a livello umano che lavorativo. Da lì ho costruito molte altre cose". Oggi, però, il suo percorso lo ha portato a mettere la danza momentaneamente in pausa, pur restando un capitolo fondamentale della sua storia.
"Ballare mi manca molto", confida a Silvia Toffanin. "È stato l’inizio di tutto, e sul palco ho provato emozioni che non si dimenticano".
Allo stesso tempo, sente il bisogno di ascoltarsi e di dare il giusto peso a ciò che prova: "Credo sia importante riconoscere il proprio valore anche in questo. Se un giorno arriverà un’occasione capace di farmi sentire di nuovo le farfalle nello stomaco, sarò il primo a rimettermi in gioco".