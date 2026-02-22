Al Bano e la morte: "Non ho paura, venga quando vuole"
Il cantante parla a "Verissimo" del fine vita: "Lo guardo con il sorriso sulle labbra"
© Da video
Ospite domenica 22 febbraio a "Verissimo", Al Bano si è raccontato con grande sincerità, soffermandosi anche sul tema del tempo che passa e sul suo modo di affrontare l’idea della morte. "Non ho paura, venga pure quando vuole", ha detto il cantante di Cellino San Marco, mostrando una serenità che, spiega, deriva dalla sua profonda spiritualità.
È proprio la fede, infatti, a dargli la forza per guardare con lucidità anche agli aspetti più delicati dell’esistenza.
"Mi permette di affrontare quella che San Francesco chiamava sorella morte. La aspetto con il sorriso sulle labbra, naturalmente il più tardi possibile", racconta, sottolineando come questo atteggiamento sia frutto di un percorso interiore maturato nel tempo.
Il legame con la dimensione religiosa, aggiunge, lo ha sostenuto in tutte le prove che la vita gli ha messo davanti, diventando negli anni sempre più forte.
"Adesso è di una solidità pazzesca", afferma, spiegando che proprio questa consapevolezza gli permette di vivere con maggiore equilibrio e gratitudine ogni fase della sua storia personale.