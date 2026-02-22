Al Bano e la morte: "Non ho paura, venga quando vuole"

Ospite domenica 22 febbraio a "Verissimo", Al Bano si è raccontato con grande sincerità, soffermandosi anche sul tema del tempo che passa e sul suo modo di affrontare l’idea della morte. "Non ho paura, venga pure quando vuole", ha detto il cantante di Cellino San Marco, mostrando una serenità che, spiega, deriva dalla sua profonda spiritualità.