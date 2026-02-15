Fiordaliso e la maternità a 15 anni: "Non ero pronta, sono stata a lungo come una sorella maggiore"

Dopo anni, Fiordaliso afferma che il rapporto con il primogenito ha registrato un'evoluzione positiva. "Adesso sono mamma anche con il primo, lui mi ha dato modo di esserlo e si è abbandonato a me", dice l'artista. E aggiunge: "Mi sono rasserenata perché avevamo tanti scontri dovuti anche a una questione generazionale. Adesso invece amo sua moglie, sua figlia perché è cambiato il mio modo di pensare, sono diventata come una vecchia saggia indiana".