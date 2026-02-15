Fiordaliso e la maternità a 15 anni: "Non ero pronta, sono stata a lungo come una sorella maggiore"
Ospite a "Verissimo" la cantante: "Solo adesso mi ha dato modo di essere una vera madre"
© Da video
Nel salotto di "Verissimo" Fiordaliso traccia un bilancio della sua carriera a pochi giorni dal traguardo dei settant'anni. Dopo l'esordio artistico nel 1972 nasce il primo figlio, Sebastiano. La cantante racconta le difficoltà nel vivere la maternità a quindici anni rispetto ai trenta. "Sono stati due momenti differenti della mia vita", confida.
Fiordaliso spiega che l'aiuto i suoi genitori è stato fondamentale per crescere il primo figlio. "Anche a trenta perché lavoravo come una pazza ma a quindici mi hanno aiutata perché non ero pronta a essere una madre", racconta la cantante che poi aggiunge: "Con il secondo sono stata più mamma invece col primo ero più una sorella maggiore".
Dopo anni, Fiordaliso afferma che il rapporto con il primogenito ha registrato un'evoluzione positiva. "Adesso sono mamma anche con il primo, lui mi ha dato modo di esserlo e si è abbandonato a me", dice l'artista. E aggiunge: "Mi sono rasserenata perché avevamo tanti scontri dovuti anche a una questione generazionale. Adesso invece amo sua moglie, sua figlia perché è cambiato il mio modo di pensare, sono diventata come una vecchia saggia indiana".