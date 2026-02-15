Helena Prestes e Javier Martinez: "Vogliamo sposarci ma..."

Entrambi si dicono quasi "sorpresi" di aver festeggiato un anno di relazione da quando hanno chiuso la celebre 'porta rossa'. Una volta spenti le luci sulla Casa del "GF", Helena Prestes e Javier Martinez hanno messo alla prova il loro amore nella vita di tutti i giorni e - raccontano - si sono scoperti ancora più uniti nell'affrontare insieme le difficoltà come quando la modella ha deciso di volare in Brasile per stare accanto al padre, colpito da un ictus. "Per me era importante che lei ritrovasse quel rapporto che aveva perso, è stata quasi un'opportunità", dice Javier.