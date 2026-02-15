Helena Prestes e Javier Martinez: "Vogliamo sposarci ma..."
A "Verissimo" la modella e il pallavolista festeggiano un anno di amore nato nella casa del "Grande Fratello": "Arriverà al momento giusto"
© Da video
Si sono conosciuti nella "casa più spiata di Italia" e oggi Helena Prestes e Javier Martinez parlano di un futuro matrimonio. "Gioco spesso su questa cosa ma quale donna non lo sogna?", si chiede a "Verissimo" la modella brasiliana che lo scorso anno si è classificata al secondo posto nell'edizione di "Grande Fratello" vinta da Jessica Morlacchi.
"Sicuramente arriverà il momento giusto", dice il pallavolista argentino in forze alla Terni Volley Academy che poi conferma l'intenzione di allargare la famiglia. "In questo momento ci sono cose da sistemare a livello di case, quando si fa un passo così importante bisogna avere una certa stabilità", dice Javier Martinez che poi aggiunge: "Prima di farci prendere troppo dalla passione e dalla voglia di prendere tutto di petto vogliamo capire dove stare".
Entrambi si dicono quasi "sorpresi" di aver festeggiato un anno di relazione da quando hanno chiuso la celebre 'porta rossa'. Una volta spenti le luci sulla Casa del "GF", Helena Prestes e Javier Martinez hanno messo alla prova il loro amore nella vita di tutti i giorni e - raccontano - si sono scoperti ancora più uniti nell'affrontare insieme le difficoltà come quando la modella ha deciso di volare in Brasile per stare accanto al padre, colpito da un ictus. "Per me era importante che lei ritrovasse quel rapporto che aveva perso, è stata quasi un'opportunità", dice Javier.