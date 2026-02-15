Rossella Brescia risponde all'ex Luciano Cannito: "Avrei preferito più chiarezza"

Rossella Brescia è la prima ospite nella puntata del 15 febbraio a "Verissimo". Nell'intervista, la ballerina e conduttrice radiofonica ha risposto alle affermazioni dell'ex compagno Luciano Cannito sulla fine della loro relazione dopo quasi vent'anni. "Non ho ben capito perché è vero che gli amori si trasformano ma diventano qualcos'altro e a volte qualcosa di meglio", spiega.