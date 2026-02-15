Rossella Brescia risponde all'ex Luciano Cannito: "Avrei preferito più chiarezza"
Ospite a "Verissimo" la ballerina e conduttrice radiofonica: "Forse c'era una terza persona"
© Da video
Rossella Brescia è la prima ospite nella puntata del 15 febbraio a "Verissimo". Nell'intervista, la ballerina e conduttrice radiofonica ha risposto alle affermazioni dell'ex compagno Luciano Cannito sulla fine della loro relazione dopo quasi vent'anni. "Non ho ben capito perché è vero che gli amori si trasformano ma diventano qualcos'altro e a volte qualcosa di meglio", spiega.
Ospite nella puntata andata in onda a San Valentino, il coreografo aveva detto che mai in un "amore così grande" avrebbe immaginato di "pensare a un'altra persona". "Avrei preferito un pò di chiarezza in più, parla di sincerità ma forse sono stata io a non capire delle cose, forse tra noi c'era una terza persona", dice Rossella Brescia che poi aggiunge: "Gli auguro ogni bene perché vent'anni non si cancellano così però non riesco a capire".
Sul dubbio che esistesse una terza persona Rossella Brescia la mette così: "Non vorrei essere nei suoi panni perché se lui dice che amerà sempre me quella che viene dopo che fa?". Nel corso dell'intervista, la ballerina pugliese afferma come, nonostante il dolore, abbia archiviato definitivamente la relazione. "Sembra diventata una serie turca, ormai sono andata avanti", ironizza la conduttrice che sulla vita da single scherza: "Mi faccio suora".