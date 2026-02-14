Melissa Satta: "Carlo Beretta racchiude la perfezione di un rapporto"
A "Verissimo" la showgirl: "Rispetta tantissimo me e Maddox, ci ama entrambi e questo per me è importante"
© Da video
Ospite a "Verissimo" la neo quarantenne Melissa Satta racconta a Silvia Toffanin dell'amore nei confronti del fidanzato Carlo Beretta e di come oggi sia finalmente felice. "Oggi veramente posso dire di essere felice, non saprei cos'altro chiedere di più" dice la showgirl.
"Sono contenta di tutti gli step che ho fatto, di aver avuto diverse relazioni anche per capire. Quando si ha una relazione si impara sempre qualcosa, per trovare la persona giusta per te devi provare e il mio percorso mi è stato utile per questo. Oggi so cosa voglio e cosa non voglio" spiega Melissa Satta.
"Per me Carlo Beretta racchiude la perfezione di un rapporto. È una persona che mi supporta, che mi accetta come donna e come mamma soprattutto, rispetta tantissimo me e Maddox come famiglia. È il primo che si preoccupa per Maddox ogni volta e per me questa è una cosa fondamentale, ci ama entrambi. Io spero che sia un per sempre il nostro perché non posso chiedere di più di quello che ho ricevuto, forse ho fatto qualcosa di buono. Lascio le porte aperte a tutto, qualsiasi cosa dovesse arrivare, anche la cicogna" confessa lo showgirl parlando dei suoi reali sentimenti nei confronti del compagno.