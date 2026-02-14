Melissa Satta: "Carlo Beretta racchiude la perfezione di un rapporto"

"Per me Carlo Beretta racchiude la perfezione di un rapporto. È una persona che mi supporta, che mi accetta come donna e come mamma soprattutto, rispetta tantissimo me e Maddox come famiglia. È il primo che si preoccupa per Maddox ogni volta e per me questa è una cosa fondamentale, ci ama entrambi. Io spero che sia un per sempre il nostro perché non posso chiedere di più di quello che ho ricevuto, forse ho fatto qualcosa di buono. Lascio le porte aperte a tutto, qualsiasi cosa dovesse arrivare, anche la cicogna" confessa lo showgirl parlando dei suoi reali sentimenti nei confronti del compagno.