Melissa Satta compie 40 anni, la carriera e gli amori: dagli esordi al successo
La famiglia originaria di Sassari, lei nata a Boston. La showgirl vive ora stabilmente a Milano
Quaranta candeline e una carriera variegata e di successo alle spalle. Melissa Satta compie 40 anni: nata a Boston il 7 febbraio 1986, la showgirl trascorre la sua infanzia in Sardegna. La sua casa a Milano, un attico in un palazzo signorile in centro, è per lei il luogo del cuore, dove vive una vita più stabile e lontana dai riflettori, lavorando e crescendo il figlio Maddox.
L'infanzia sarda e l'esordio come modella
Nata da genitori di origine sassarese, trascorre l'infanzia in Sardegna. La cintura marrone di karate, il ruolo nella squadra di calcio femminile del Quartu Sant'Elena: solo alcune delle curiosità su Melissa, che nel 2002 inizia a lavorare come modella per la Venus Dea Agency di Cagliari. Negli anni successivi compare sulle passerelle della Milano Fashion Week e partecipa a varie campagne pubblicitarie. Nel 2005 debutta in tv nel programma di Teo Mammucari, "Mio fratello è pakistano" su Canale 5, per poi diventare velina di Striscia la Notizia.
La storia con Vieri, le nozze con Boateng
Dopo la frequentazione con l'ex modello Daniele Interrante, dal 2003 al 2006, Melissa è stata legata sentimentalmente al calciatore Christian Vieri fino al 2011. Poi la relazione con Kevin-Prince Boateng dal quale, nel 2014, ha il figlio Maddox. "Ci incontrammo per caso alla Milano Fashion Week, io mi stavo trasferendo in America. Lui mi corteggiò, non gli lasciai il mio numero ma lui è stato tenace, un martello. Io ero negli States, ogni tanto tornavo in Italia, lui giocava nel Milan. Mi ha aspettato, è stato un galantuomo. Ha un cuore d'oro, è molto gentile e generoso", ha raccontato la showgirl al podcast "One More Time". La coppia convola a nozze nel 2016 a Porto Cervo. Tre anni dopo, nel 2019, la separazione, e nel 2020 l'addio ufficiale.
La storia d'amore con Berrettini e la stabilità con Carlo Gusselli Beretta
Dal 2023 al 2024 Satta frequenta il tennista Matteo Berrettini. Una relazione che infiamma il web tra pettegolezzi e qualche critica. I due annunciano la fine della storia d'amore a febbraio 2024. Qualche mese dopo, Satta si fidanza con l'imprenditore Carlo Gusselli Beretta. Sulla differenza di età, lei 40 anni e lui 28, la showgirl passa oltre: "E' solo uno stupido numero, non conta niente. Non bisogna essere così superficiali". Di recente, la coppia ha condiviso sui social alcuni scatti della vacanza alle Maldive. Si rincorrono anche le voci di un possibile matrimonio imminente.