Dopo la frequentazione con l'ex modello Daniele Interrante, dal 2003 al 2006, Melissa è stata legata sentimentalmente al calciatore Christian Vieri fino al 2011. Poi la relazione con Kevin-Prince Boateng dal quale, nel 2014, ha il figlio Maddox. "Ci incontrammo per caso alla Milano Fashion Week, io mi stavo trasferendo in America. Lui mi corteggiò, non gli lasciai il mio numero ma lui è stato tenace, un martello. Io ero negli States, ogni tanto tornavo in Italia, lui giocava nel Milan. Mi ha aspettato, è stato un galantuomo. Ha un cuore d'oro, è molto gentile e generoso", ha raccontato la showgirl al podcast "One More Time". La coppia convola a nozze nel 2016 a Porto Cervo. Tre anni dopo, nel 2019, la separazione, e nel 2020 l'addio ufficiale.