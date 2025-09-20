Melissa Satta: "Il mio fidanzato ha 11 anni meno di me", perché quando lui è più giovane è ancora un tabù?

"Il mio fidanzato ha 11 anni meno di me. All’inizio ero scettica, prevenuta, poi ho capito che l’età è solo un numero e che non conta niente". Con questa frase, pronunciata nel podcast One More Time, Melissa Satta ha portato alla luce un tema che continua a far discutere: perché quando è l’uomo ad avere qualche anno in meno la relazione diventa ancora un tabù, mentre il contrario scandalizza poco o non turba affatto?