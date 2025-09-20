Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Donne
Amore
Protocollo in casa Windsor

Coppia, perché Kate e William non si tengono per mano?

Bellissimi e innamorati, ma negli eventi ufficiali mai troppo “vicini”: ecco perché un gesto affettuoso non è consentito dal cerimoniale

20 Set 2025 - 05:00
© IPA

© IPA

Kate Middleton e il principe William sono certamente una delle coppie più ammirate al mondo. Impeccabili negli impegni ufficiali, incarnano eleganza e sobrietà in ogni occasione. Eppure, c’è un dettaglio che non sfugge di certo agli osservatori: i due non si tengono quasi mai per mano, neppure durante eventi solenni come la visita ufficiale di Donald Trump e Melania alla corte britannica. Una scelta che non trova ragione in freddezza o distanza, ma dal rigore del protocollo reale: ecco perché.

Protocollo e regole da rispettare

 È un fatto che la monarchia britannica richiede ai suoi membri un comportamento pubblico misurato e privo di manifestazioni di affetto troppo intime. Tenersi per mano, abbracciarsi o scambiarsi effusioni davanti ai fotografi non è vietato in modo assoluto, ma è considerato poco consono all’immagine istituzionale che i reali devono trasmettere, che invece devono incarnare valori quali professionalità, compostezza e distacco formale.

Intrecciare le mani, un gesto semplice che racconta molto

 Al di fuori del contesto ufficiale, però, il gesto di intrecciare le mani la dice lunga sul rapporto di coppia. Si tratta di un segno semplice ma tangibile di forte complicità, protezione e vicinanza emotiva. Per esempio, camminare mano nella mano significa dire “siamo insieme, ci sosteniamo a vicenda”, un linguaggio silenzioso che parla d’amore e fiducia reciproca. Tenersi per mano indica desiderio di vicinanza, ed è un atto romantico nella relazione di coppia, ma è anche un segnale di conforto e supporto in momenti difficili tra persone legate da amicizia o affetto.

Leggi anche

Kate Middleton bionda: così ha sdoganato la tinta per capelli a corte

Il principe William e il fascino della barba bianca: come curarla e valorizzarla

Gli effetti benefici di tenersi per mano

 Non solo amore. Tenersi per mano, oltre al significato sentimentale, è un gesto capace di regalare benefici effetti psicofisici, quali il rilascio di ossitocina, è l’ormone della tenerezza e dell’amore. Questo ormone è proprio quello collegato ai rapporti affettivi, all'empatia e alla propensione alla fiducia nei confronti dell'altro. Quando il livello di ossitocina è adeguato, è possibile anche tenere a bada l'ansia. Il rilascio di ossitocina viene stimolato dal contatto con le persone che amiamo, soprattutto quando ci si scambia affettuosità. 

Ti potrebbe interessare

kate midlleton
principe william
coppia

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema