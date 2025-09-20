Coppia, perché Kate e William non si tengono per mano?

Non solo amore. Tenersi per mano, oltre al significato sentimentale, è un gesto capace di regalare benefici effetti psicofisici, quali il rilascio di ossitocina, è l’ormone della tenerezza e dell’amore. Questo ormone è proprio quello collegato ai rapporti affettivi, all'empatia e alla propensione alla fiducia nei confronti dell'altro. Quando il livello di ossitocina è adeguato, è possibile anche tenere a bada l'ansia. Il rilascio di ossitocina viene stimolato dal contatto con le persone che amiamo, soprattutto quando ci si scambia affettuosità.