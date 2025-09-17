Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Lifestyle
Moda
COSA DICE IL DRESS CODE

Kate Middleton, una lezione di stile: come vestirsi a un funerale

Dall'abito alla scelta degli accessori: presentarsi in maniera composta e rispettosa è essenziale in circostanze solenni e formali

17 Set 2025 - 22:37
La principessa del Galles Kate Middleton ai funerali della duchessa di Kent © IPA

La principessa del Galles Kate Middleton ai funerali della duchessa di Kent © IPA

Da Kate Middleton un'ennesima lezione di stile. La principessa del Galles ha saputo distinguersi per la sua eleganza mai fuori luogo anche in occasione di un funerale. Nei giorni scorsi, per l'ultimo addio alla duchessa di Kent, Katharine Lucy Mary Worsley, cugina della regina Elisabetta e madrina di Wimbledon, la moglie del principe William ha infatti indossato un abito lungo con soprabito, cappello con veletta a rete, collana e orecchini di perle, decolleté chiuse e una micro borsa a mano. Tutto, ça va sans dire, rigorosamente nero. 

Kate Middleton in total black e veletta: come vestirsi a un funerale

 Presentarsi in maniera composta, rispettosa e non troppo vistosa è essenziale in circostanze tanto solenni e formali. Per prendere parte a una cerimonia funebre vanno prediletti abiti sobri e di colore scuro - nero, grigio, blu -. Al bando nuance vivaci e fantasie, scollature, nude look e trasparenze. Braccia e gambe vanno coperte: per le gonne, la lunghezza dovrebbe andare da sotto al ginocchio in giù. Ci vorrebbero sempre anche i collant. Le donne possono prediligere abiti e tailleur, gli uomini un completo scuro, con camicia bianca e cravatta neutra. 

Leggi anche

Kate Middleton regina del Natale: la sua masterclass di stile

Lady Diana in una foto d'archivio, Kate Middleton per l'80esimo anniversario del VE Day e al Royal Ascot 2022

Kate Middleton, abito a pois e gioielli: il look omaggia Lady Diana

La scelta degli accessori

Vanno indossate poi con cura scarpe e borse. Le prime devono essere chiuse in punta e comode. Al bando, quindi, sandali e infradito. Le seconde, meglio se di piccole dimensioni, è bene non siano d'intralcio, né che abbiano dettagli vistosi. Per quanto riguarda i gioielli devono essere discreti e poco appariscenti.

Kate Middleton ai funerali della duchessa di Kent

1 di 7
© IPA | La principessa del Galles Kate Middleton ai funerali della duchessa di Kent
© IPA | La principessa del Galles Kate Middleton ai funerali della duchessa di Kent
© IPA | La principessa del Galles Kate Middleton ai funerali della duchessa di Kent

© IPA | La principessa del Galles Kate Middleton ai funerali della duchessa di Kent

© IPA | La principessa del Galles Kate Middleton ai funerali della duchessa di Kent

Leggi anche
La principessa Charlotte di Galles

Perché la principessa Charlotte è la più trendy della Royal Family

Camilla, Kate, Lady Diana: abito a pois, il più amato dalle royals

kate middleton
funerale

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema