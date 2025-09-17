Kate Middleton, una lezione di stile: come vestirsi a un funerale

Presentarsi in maniera composta, rispettosa e non troppo vistosa è essenziale in circostanze tanto solenni e formali. Per prendere parte a una cerimonia funebre vanno prediletti abiti sobri e di colore scuro - nero, grigio, blu -. Al bando nuance vivaci e fantasie, scollature, nude look e trasparenze. Braccia e gambe vanno coperte: per le gonne, la lunghezza dovrebbe andare da sotto al ginocchio in giù. Ci vorrebbero sempre anche i collant. Le donne possono prediligere abiti e tailleur, gli uomini un completo scuro, con camicia bianca e cravatta neutra.