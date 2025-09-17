Kate Middleton, una lezione di stile: come vestirsi a un funerale

Kate Middleton ai funerali della duchessa di Kent
© IPA | La principessa del Galles Kate Middleton ai funerali della duchessa di Kent
Dall'abito alla scelta degli accessori: presentarsi in maniera composta e rispettosa è essenziale in circostanze solenni e formali
Da Kate Middleton un'ennesima lezione di stile. La principessa del Galles ha saputo distinguersi per la sua eleganza mai fuori luogo anche in occasione di un funerale. Nei giorni scorsi, per l'ultimo addio alla duchessa di Kent, Katharine Lucy Mary Worsley, cugina della regina Elisabetta e madrina di Wimbledon, la moglie del principe William ha infatti indossato un abito lungo con soprabito, cappello con veletta a rete, collana e orecchini di perle, decolleté chiuse e una micro borsa a mano. Tutto, ça va sans dire, rigorosamente nero.
Presentarsi in maniera composta, rispettosa e non troppo vistosa è essenziale in circostanze tanto solenni e formali. Per prendere parte a una cerimonia funebre vanno prediletti abiti sobri e di colore scuro - nero, grigio, blu -. Al bando nuance vivaci e fantasie, scollature, nude look e trasparenze. Braccia e gambe vanno coperte: per le gonne, la lunghezza dovrebbe andare da sotto al ginocchio in giù. Ci vorrebbero sempre anche i collant. Le donne possono prediligere abiti e tailleur, gli uomini un completo scuro, con camicia bianca e cravatta neutra.
Vanno indossate poi con cura scarpe e borse. Le prime devono essere chiuse in punta e comode. Al bando, quindi, sandali e infradito. Le seconde, meglio se di piccole dimensioni, è bene non siano d'intralcio, né che abbiano dettagli vistosi. Per quanto riguarda i gioielli devono essere discreti e poco appariscenti.
