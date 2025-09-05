È morta la duchessa di Kent: cugina della regina Elisabetta e madrina di Wimbledon

Lutto nella casa reale britannica: Buckingham Palace ha annunciato con "profonda tristezza" la morte della duchessa di Kent, Katharine Lucy Mary Worsley, moglie del principe Edward, cugino della defunta regina Elisabetta II. La duchessa, 92 anni, era la figura più anziana della famiglia Windsor ancora attiva. È spirata nella notte tra il 4 e il 5 settembre nella sua residenza privata a Kensington Palace. Conosciuta per la sua discrezione e il suo impegno sociale, Katharine fu madrina storica del torneo di Wimbledon e prima reale a convertirsi al cattolicesimo dopo oltre tre secoli. Re Carlo III ha proclamato un periodo di lutto ufficiale; le bandiere dei palazzi reali sono a mezz'asta. La premier britannico Keir Starmer ha ricordato la duchessa come "un esempio di compassione e umanità", sottolineando la sua lunga dedizione alla musica e alle cause sociali. Una figura silenziosa, lontana dai riflettori, ma centrale per l'equilibrio simbolico della monarchia britannica.