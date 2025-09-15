Nude look: come indossare abiti sexy senza scadere nella volgarità

Da Margot Robbie a Jenna Ortega: i nude look sui red carpet
Da Margot Robbie a Jenna Ortega, è tutto un gioco tra eleganza e seduzione. Anche l'allusione ha un ruolo fondamentale
Dai nude look indossati dalle star visti sugli ultimi red carpet sembra arrivare un messaggio chiaro e inequivocabile: si può essere sensuali senza scadere nella volgarità anche indossando trasparenze audaci e outfit dall'effetto "vedo-non vedo". È (forse) il momento di osare?
A dare il via a quello che potrebbe tradursi in un trend del momento ci hanno pensato Dakota Johnson e Margot Robbie, in due eventi diversi, rispettivamente a New York e a Londra. L'attrice e modella statunitense, 35 anni, ha indossato una tuta intera aderente di pizzo nero, ricamato a fiori e con biancheria intima dello stesso colore a vista, per la cena di beneficenza Caring for Women, della Kering Foundation. Ha mandato in visibilio i social la collega e produttrice australiana, anche lei 35enne, che ha illuminato il red carpet della premiere londinese di "A Big Bold Beautiful Journey" - Un viaggio straordinario, con una creazione tributo a Giorgio Armani.
Anche l'ultimo red carpet, quello degli Emmy Awards, ha regalato in questo senso stupore e meraviglia. Jenna Ortega ha infatti lasciato senza fiato con un top gioiello con pietre multicolor, lunghi cristalli chandelier e perle, abbinato a una lunga gonna nera dallo spacco vertiginoso e sandali plateau di vernice altissimi. Ma come indossare abiti sexy senza il rischio di sconfinare nel volgare? Questione di portamento e di attitudine.
È tutto un gioco d'equilibrio tra eleganza e seduzione. Questo stile fa leva innanzitutto sull'immaginazione, stimolata dall'effetto vedo-non vedo scaturito dalla pelle e dalle forme del corpo che si intravedono in modo discreto attraverso trasparenze che si fondono con l'incarnato e aperture strategiche, mai troppo esplicite. Di conseguenza, l'allusione ha un ruolo fondamentale.
