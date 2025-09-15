Nude look: come indossare abiti sexy senza scadere nella volgarità

A dare il via a quello che potrebbe tradursi in un trend del momento ci hanno pensato Dakota Johnson e Margot Robbie, in due eventi diversi, rispettivamente a New York e a Londra. L'attrice e modella statunitense, 35 anni, ha indossato una tuta intera aderente di pizzo nero, ricamato a fiori e con biancheria intima dello stesso colore a vista, per la cena di beneficenza Caring for Women, della Kering Foundation. Ha mandato in visibilio i social la collega e produttrice australiana, anche lei 35enne, che ha illuminato il red carpet della premiere londinese di "A Big Bold Beautiful Journey" - Un viaggio straordinario, con una creazione tributo a Giorgio Armani.