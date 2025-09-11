Sfilate Fashion Week, Ralph Lauren: "La forza è nella sensualità"

Lo stilista, nato nel 1939 nella Grande Mela, precisamente nel Bronx, da una famiglia di immigrati ebrei di origini bielorusse, ha portato in passerella la sua eleganza all'insegna della sobrietà e del rigore. Tagli netti, volumi accentuati e una moda che è quasi un gioco di ruolo: cappotti maschili indossati su bra top, camicie che diventano abiti, trench corti abbinati a pantaloni ciclista. Un lavoro di sottrazione, combinazioni e alleggerimenti, con una tavolozza piuttosto ridotta: bianco, nero e rosso. La sua è una donna concreta e al contempo visionaria, seducente e misurata, semplice e super chic. Una moda che è anche riflessione sul potere della sensualità.