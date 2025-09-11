Sfilate Fashion Week, Ralph Lauren: "La forza è nella sensualità"

New York Fashion Week, i best look della sfilata di Ralph Lauren
© IPA | Ralph Lauren collezione primavera estate 2026
© IPA | Ralph Lauren collezione primavera estate 2026
Lo show dello stilista americano ha dato il via alla stagione delle passerelle. Dopo New York, il popolo della moda si sposterà a Londra, Milano e Parigi
Naomi Watts e Jessica Chastain, tra gli ospiti della sfilata, e uno dei look della collezione Ralph Lauren primavera estate 2026 © IPA
La stagione delle Fashion Week è ripartita di gran carriera con Ralph Lauren a dare il via alle sfilate di New York. Il designer americano, 86 anni il prossimo ottobre, ha portato in passerella la sua collezione primavera estate 2026 in un posto del cuore, la sede principale dell'azienda al 650 di Madison Avenue, nel cuore di Manhattan. Tra gli ospiti in prima fila nel front row, Jessica Chastain, Naomi Watts e Oprah Winfrey.
Lo stilista, nato nel 1939 nella Grande Mela, precisamente nel Bronx, da una famiglia di immigrati ebrei di origini bielorusse, ha portato in passerella la sua eleganza all'insegna della sobrietà e del rigore. Tagli netti, volumi accentuati e una moda che è quasi un gioco di ruolo: cappotti maschili indossati su bra top, camicie che diventano abiti, trench corti abbinati a pantaloni ciclista. Un lavoro di sottrazione, combinazioni e alleggerimenti, con una tavolozza piuttosto ridotta: bianco, nero e rosso. La sua è una donna concreta e al contempo visionaria, seducente e misurata, semplice e super chic. Una moda che è anche riflessione sul potere della sensualità.
© IPA | Ralph Lauren collezione primavera estate 2026
© IPA | Ralph Lauren collezione primavera estate 2026
Commenti (0)