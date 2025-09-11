Logo Tgcom24
Sfilate Fashion Week, Ralph Lauren: "La forza è nella sensualità"

Lo show dello stilista americano ha dato il via alla stagione delle passerelle. Dopo New York, il popolo della moda si sposterà a Londra, Milano e Parigi

11 Set 2025 - 22:52
La stagione delle Fashion Week è ripartita di gran carriera con Ralph Lauren a dare il via alle sfilate di New York. Il designer americano, 86 anni il prossimo ottobre, ha portato in passerella la sua collezione primavera estate 2026 in un posto del cuore, la sede principale dell'azienda al 650 di Madison Avenue, nel cuore di Manhattan. Tra gli ospiti in prima fila nel front row, Jessica Chastain, Naomi Watts e Oprah Winfrey. 

New York Fashion Week, l'eleganza "easy chic" di Ralph Lauren

 Lo stilista, nato nel 1939 nella Grande Mela, precisamente nel Bronx, da una famiglia di immigrati ebrei di origini bielorusse, ha portato in passerella la sua eleganza all'insegna della sobrietà e del rigore. Tagli netti, volumi accentuati e una moda che è quasi un gioco di ruolo: cappotti maschili indossati su bra top, camicie che diventano abiti, trench corti abbinati a pantaloni ciclista. Un lavoro di sottrazione, combinazioni e alleggerimenti, con una tavolozza piuttosto ridotta: bianco, nero e rosso. La sua è una donna concreta e al contempo visionaria, seducente e misurata, semplice e super chic. Una moda che è anche riflessione sul potere della sensualità.

New York Fashion Week, i best look della sfilata di Ralph Lauren

© IPA | Ralph Lauren collezione primavera estate 2026
© IPA | Ralph Lauren collezione primavera estate 2026
© IPA | Ralph Lauren collezione primavera estate 2026

© IPA | Ralph Lauren collezione primavera estate 2026

© IPA | Ralph Lauren collezione primavera estate 2026

