Emmy Awards 2025, i look più eccentrici delle star sul red carpet

A osare di più sono stati i protagonisti maschili. Si sono viste infatti giacche in voile trasparenti indossate a petto nudo, tailleur in tweed rosa confetto, balze colorate da Carnevale di Rio. Ma anche abiti fiabeschi, da Maleficent, la Malefica de “La bella addormentata nel bosco”. Il più ardito? Quello che riproduce un grande cespuglio di rose. E, ancora, fantasie vistose e grandi farfalle, cascate di piume, papillon bianchi. C’è addirittura chi ha posato davanti ai flash dei fotografi vestendo semplicemente in jeans e t-shirt bianca. Una mise “politica”, accompagnata da una scritta apposta sulla borsa: “Cease fire!”, ovvero cessate il fuoco.