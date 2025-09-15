Emmy Awards 2025, i look più eccentrici delle star sul red carpet

Emmy Awards 2025, i look più stravaganti sul red carpet
© IPA | Emmy Awards 2025: Lucky Starzzz
La 77esima edizione degli Oscar della tv ha regalato anche una carrellata di outfit estrosi e controversi dei suoi protagonisti
Emmy 2025, alcuni dei look sul red carpet © IPA
Altro che Met Gala. Gli Emmy Awards hanno regalato una carrellata di look spettacolari sul red carpet di questa 77esima edizione come non se ne vedevano da tempo. Gli Oscar della televisione, assegnati al Peacock Theater di Los Angeles ai migliori prodotti tv usciti tra il primo giugno 2024 e il 31 maggio scorso, sono stati infatti anche un tripudio di stravaganze.
A osare di più sono stati i protagonisti maschili. Si sono viste infatti giacche in voile trasparenti indossate a petto nudo, tailleur in tweed rosa confetto, balze colorate da Carnevale di Rio. Ma anche abiti fiabeschi, da Maleficent, la Malefica de “La bella addormentata nel bosco”. Il più ardito? Quello che riproduce un grande cespuglio di rose. E, ancora, fantasie vistose e grandi farfalle, cascate di piume, papillon bianchi. C’è addirittura chi ha posato davanti ai flash dei fotografi vestendo semplicemente in jeans e t-shirt bianca. Una mise “politica”, accompagnata da una scritta apposta sulla borsa: “Cease fire!”, ovvero cessate il fuoco.
