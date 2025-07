The Queen amava e ha sempre indossato abiti dai colori accesi anche per ragioni di sicurezza, per essere facilmente individuabile in pubblico. Lo stesso motivo per cui si riparava dalla pioggia con ombrelli trasparenti. Vestiti e tailleur avevano le maniche tagliate a tre quarti, per permetterle di fare il cenno di saluto con comodità. I guanti, rigorosamente bianchi, di cotone e lunghi 15 centimetri. Pare abbia posseduto cinquemila cappelli diversi (tutti a tesa piccola, per mostrare il viso), numerosissimi foulard indossati anche come copricapo e oltre 200 borsette, tutte caratterizzate da un manico che non le ostacolava la stretta di mano. Ai piedi, classiche décolleté con tacco 5 e fibbia dorata (solo apparentemente tutte uguali).