I 96 anni della Regina Elisabetta: la sua beauty routine è low cost

Più che un'icona., di cui 70 trascorsi portando la corona del Regno Unito. Una delle figure più amate di sempre, un riferimento anche in fatto di stile personale . Dal colore degli abiti alla scelta dei gioielli , dal contenuto della sua borsetta (che usa anche per dare segnali ai suoi collaboratori) alla tonalità del rossetto : non c'è praticamente nulla che non sia sfuggito ai royal watchers. Compreso...

La Regina Elisabetta lascia Buckingham Palace in carrozza verso il Palazzo di Westminster per l'apertura del Parlamento, a Londra, il 3 dicembre 2008

La Regina Elisabetta sorride mentre incontra persone provenienti dalle comunità della Cornovaglia durante un evento per celebrare l'iniziativa "The Big Lunch"

La Regina Elisabetta in occasione dell'apertura della sesta sessione del Parlamento scozzese a Edimburgo, in Scozia, nello scorso ottobre

UNA BEAUTY ROUTINE "LOW COST"

molto attenta alla skincare routine

una crema "cult"

un sapone alla lavanda

- Stando a diverse interviste, la Regina Elisabetta è da sempre, alla cura della pelle del viso. E beve molta acqua. Tra i suoi prodotti preferiti, che stende due volte al giorno, c'èideata da Elizabeth Arden nel 1930: idratante, protettiva, e multifunzione. È indicata, infatti, anche per il benessere delle mani, per le unghie, per le sopracciglia e come balsamo labbra. E il cui costo si aggira (online) attorno ai 20 euro. Per la detergenza, pare ami moltoe un bagnoschiuma di brand rigorosamente inglesi. Totale della spesa, tra le 50 e le 60 sterline al mese (equivalente a 60-70 euro). Un'inezia, paragonata alle cifre ben più alte sostenute da Kate Middleton e Meghan Markle (che si aggirerebbero, rispettivamente, intorno alle 300 e alle 600 sterline).