Auguri alla regina Elisabetta: 94 anni e mai un rossetto sbagliato

Da come si sono messe le cose, la prospettiva non sembra essere delle più entusiasmanti eppure non sono molti, che come lei, hanno saputo infondere speranza in questo momento tanto delicato per tutti. Tra Brexit, ‘Megxit’, l’epidemia in corso di coronavirus, il primogenito Carlo ammalato di Covid 19 (e fortunatamente guarito) e il capo del governo Boris Johnson a sua volta finito in ospedale a Londra, questo 2020 per la regina Elisabetta non è stato finora un anno facile, né generoso. Eppure, martedì 21 aprile, compie 94 anni e, nonostante non ci saranno nemmeno i colpi di cannone per via del lockdown (prima volta in oltre 60 anni di regno), rimane sempre un punto di riferimento… e un’icona di stile .

IL ROSSETTO COME LO METTO - Novantaquattro anni e mai una scelta azzardata in fatto di look (a eccezione di quella volta in cui osò i pantaloni). Impeccabile anche nelle scelte beauty, come attesta la sua passione per il rossetto, che più volte ha estratto dalla borsetta per un ritocco veloce anche in pubblico. Nuance sempre decise, brillanti, super femminili, perfette per gli abbinamenti con i tailleur pastello o tinta unita, i gioielli, le pietre preziose. Oltre al celebre ‘Pink Lipstick’, the Queen ama, in particolare, le sfumature del rosso: dal fragola al ciliegia, dal fucsia al ciclamino, dal burgundy all’arancio, come la tonalità scelta per il suo discorso in tv di domenica 5 aprile, quello dedicato all’emergenza coronavirus e che l’ha riconfermata – semmai ce ne fosse stato bisogno – ‘grande madre’ della nazione.



L’IMPORTANZA DEL ROSSO - La regina pare non apprezzi affatto il color confetto ma solo nuance brillanti e vibranti, come il bel rosso che ha scelto per lasciare Buckingham Palace alla fine di marzo, per trasferirsi Windsor, dove sta trascorrendo la quarantena con il marito Philip (98 anni), due fidati paggi, la sarta Angela Kelly e l’ultimo dei suoi amatissimi cani corgi. Secondo solo a quello realizzato su sua stessa indicazione in occasione dell’incoronazione, il 2 giugno 1953, ribattezzato ‘Balmoral Lipstick’. Del resto, intorno al rossetto rosso sono stati fatti studi approfonditi ed è associato a un grande valore psicologico: tiene alto il morale, infonde positività. Soprattutto nei momenti di crisi, di recessione economica e, in generale, di difficoltà.