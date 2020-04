Capelli: le dritte da copiare al parrucchiere di Meghan Markle

Una “ raffinata imperfezione ”. Che il segreto del successo dello stile di Meghan Markle sia tutto in queste due parole? Ora che lei e suo marito Harry hanno rinunciato ai loro ruoli ufficiali è potuto venire allo scoperto anche il parrucchiere della Duchessa del Sussex. Sì perché George Northwood, haistylist famoso in tutto il mondo , non ha mai potuto ammettere apertamente di lavorare per la Casa reale inglese, come infatti è richiesto a ciascun membro dello staff.

IL RACCOLTO ‘SPETTINATO’ - “Appena l’ho incontrata, era proprio come una mia normale cliente”, ha rivelato Northwood a British Vogue. Di Meghan ha sempre colpito anche la sua scelta di mantenere un aspetto da commoner, da persona ‘comune’. Perciò, come per gli abiti, le sue acconciature non sono mai state troppo elaborate, né formali. Incluso lo chignon spettinato scelto per il giorno delle nozze: il ‘messy bun’, subito copiatissimo. “Creare look così iconici ma senza poterne parlare – ha confidato ancora Northwood – è stato qualcosa di magico”.



LA PIEGA ‘RINFORZATA’ - Capelli lunghi, portati spesso sciolti, dalla piega molto morbida e naturale. Il requisito richiesto, oltre al fatto di essere “acconciature portabili”, è stato anche quello di poter garantire una certa durata, soprattutto quando Meghan e Harry erano impegnati nei loro tour di rappresentanza all’estero. I capelli andavano resi comunque idonei agli appuntamenti ufficiali e le acconciature pianificate per ogni occasione. Ma, allo stesso tempo, anche adatti a un’immagine fresca e moderna, oltre che naturalmente a ogni outfit.