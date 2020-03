Uomini e quarantena: i consigli beauty per evitare l’abbrutimento

Johnny Depp insegna: lo stile selvaggio è sempre piaciuto. Ma occhio a non strafare, anche in questo periodo di quarantena domestica legata all’emergenza coronavirus. Tempo di lockdown, certo, ma basta scuse : è il momento di riprendere in mano la propria beauty routine quotidiana, che richiede attenzione a metodo. Capelli, barba e basette : come correre ai ripari ora che i barbieri sono chiusi?

CAUTELA CON LE BASETTE – Attenti a impugnare la macchinetta e a prendere soluzioni drastiche, perché il rischio di ripensamenti e i margini d’errore sono alti. Il primo consiglio è usare molta cautela, anche con le basette. Per regolarle è preferibile iniziare da una misura larga del pettine distanziatore, spiegano da Uala, sito e app dedicati al mondo beauty e al wellness, Poi, eventualmente, procedere assottigliando.



PER LA BARBA LUNGA, IL PHON – Incolta piace ma va comunque curata. La barba lunga può essere ravviata con il phon e un pettine a denti larghi. Una volta lavata, andrà direzionato il becco dell’asciugacapelli parallelamente alla guancia, con il getto d’aria dall’alto verso il basso, e pettinata delicatamente mentre asciuga. Appena finito, l’olio la renderà morbida e lucida.

CAPELLI, NON SERVE PER FORZA TAGLIARE – Ricorrere alle forbici e improvvisarsi parrucchieri presenta notevoli rischi. Un valido alleato per domare i capelli ormai lunghi potrebbe perciò essere il gel. Possibilmente, meglio sceglierne uno che non dia l’effetto bagnato, per ricreare lo styling dei capelli. Per una sensazione ancora più naturale, dopo l’applicazione si può dare un colpo di phon senza spazzola.