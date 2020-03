Beauty per lui: tagli di capelli uomo che potete fare anche da soli

Quando si dice fare di necessità virtù. O ricorrere, più semplicemente, all'arte di arrangiarsi. Lunghi o corti, come portate i capelli ? Alla fine di questo periodo di lockdown, in cui si resta a casa, per molti potrebbe scattare l’appuntamento dal parrucchiere, appena arriverà il momento di ripartire. A meno che non ci si affidi al fai da te. L’importante, del resto, è una buona manutenzione …

Tra i trend di primavera, trova spazio l’effetto ‘wet’, bagnato e pettinato all’indietro. Portato con orgoglio da divi del cinema e celebs, lo avevano anticipato anche le passerelle. Si presta bene con i capelli corti, dà il meglio con i quelli lunghi (o in fase di crescita). Un modo per tenere la testa sempre in ordine. Al contrario, sì all’effetto spettinato. Ma sempre ad arte, con il supporto cioè del gel o delle cere fissanti. Infine, un grande classico che non tramonta mai, soprattutto in vista della bella stagione: il rasato, quasi a zero. Basta una buona macchinetta e tanta intraprendenza. Consigliato per i più audaci e chi ha voglia di rinnovamento.