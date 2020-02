Barba, quando radersi diventa una sfida: errori e rimedi in 4 step

Detergere, idratare, lasciar fare al rasoio e mantenere. Detta così, radersi sembrerebbe la pratica più facile del mondo, un gioco da ragazzi. Eppure, ogni uomo alle prese con la barba lo sa bene: il rischio di arrossamenti, irritazioni e peli incarniti è sempre dietro l’angolo. Quali sono, allora, le buone pratiche per scongiurare che la più classica delle routine beauty al maschile nasconda insidie e disturbi che possono diventare anche piuttosto dolorosi?

La forma più fastidiosa di irritazione del viso per effetto di una rasatura non eseguita perfettamente si chiama Pseudofollicutilitis Barbae e comporta la formazione di brufoli, talvolta anche dolenti. In generale, anche chi ha peli della barba piuttosto ricci è soggetto a sviluppare brufoli da rasoio e peli che crescono sottopelle. È perciò assolutamente necessario procedere nella maniera più delicata possibile. Ecco, allora, quattro buone pratiche che possono aiutare a ridurre questi inconvenienti:



STEP 1: PULIRE – Prima di iniziare la rasatura, è indispensabile che la pelle del viso sia perfettamente pulita. Una corretta detersione, infatti, è importantissima e i prodotti più indicati per la pelle maschile sono i detergenti esfolianti.



STEP 2: AMMORBIDIRE – Si procede, quindi, ammorbidendo la pelle del viso con schiuma o gel da barba. L’acqua viene così assorbita meglio e i peli risultano più docili al taglio. Quando il pelo è asciutto, invece, il rischio è che il rasoio faccia più fatica e tagli obliquamente. La ricrescita, in questo caso, comporta un maggior rischio di peli incarniti.

STEP 3: LASCIAR LAVORARE – A questo punto sarà il rasoio a fare il suo dovere, scivolando a perfezione perché non sarà necessaria eccessiva pressione. È consigliato scegliere un modello di buona qualità, multilama.



STEP 4: IL MANTENIMENTO – Il tutto non termina con la rasatura ma con il mantenimento, che è davvero fondamentale. La pelle va sempre trattata con cura e nutrita, perché le lame del rasoio, oltre a eliminare i peli, seccano e disidratano. In altri termini, provocano un vero e proprio shock all’epidermide maschile. Che, sebbene più spessa e ricca di sebo di quella femminile, resta comunque delicata.