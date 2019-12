Uomo, 2020 beauty trend: come portare la barba nel nuovo anno

BYE BYE, STILE HIPSTER... - Abbiamo visto come portarla in base alla forma del viso, ora l’attenzione si sposta verso dettagli più strettamente tecnici. Come la rasatura: la dritta numero uno per avere una barba impeccabile è settare la macchinetta tra un millimetro e mezzo e tre, prestando attenzione a mantenerla sempre su questa lunghezza. Nel caso in cui, invece, cominciasse ad essere più folta, va accorciata e tenuta a bada con pettine e forbici. Il rasoio elettrico, in generale, aiuta ad avere un look più naturale. Definitivamente tramontate, quindi, le barbe lunghe e voluminose, modello hipster. Fondamentale è anche affidarsi per il grooming ai prodotti giusti, che ammorbidiscono, nutrono e rifiniscono. Così le creme, importanti per la corretta idratazione dell'epidermide, i balsami e gli oli. Regali di Natale consigliatissimi e sicuramente graditi.