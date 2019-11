Uomo, come portare la barba in base alla forma del viso

Barba, come portarla in base al viso: cosa insegnano i super belli Afp 1 di 12 Afp 12 di 12 Afp 12 di 12 Afp 12 di 12 Afp 12 di 12 Afp 12 di 12 Afp 12 di 12 Italy Photo Press 12 di 12 Italy Photo Press 12 di 12 Afp 10 di 12 Afp 11 di 12 Ufficio stampa 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

Dimmi che viso hai, ti dirò il tipo di barba che si addice meglio. Prima ancora di conoscere i trend previsti per il 2020, si potrebbe intanto cominciare a gettare le basi prendendo innanzitutto in considerazione la forma del proprio volto, per valutare la tipologia che meglio si adatta. Partendo dalla tendenza dominante di questo 2019: l’addio al genere hipster, dalla barba folta e lunga, a favore di tagli corti e regolari, per un look più pulito e ordinato.