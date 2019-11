Beckham, Ronaldo e gli altri: i capelli 2020 si portano come le star

Alzi la mano chi non ha mai presentato al barbiere una foto di un personaggio famoso a cui copiare il taglio di capelli . Se non lo aveste ancora fatto, sentitevi allora parte di una minoranza. Perché, stando a una recente ricerca, sette italiani su dieci per il loro look traggono ispirazione dall’hairstyling dei vip. I tre più copiati, al momento, sono quelli di David Beckham, Cristiano Ronaldo e Alessandro Borghi. E c’è da scommettere che detteranno la linea anche per il 2020…

UN TAGLIO ‘A REGOLA D’ARTE’ - Da un’indagine di Treatwell, piattaforma online dedicata a beauty e benessere, tra i leader del settore in Europa, è emerso infatti che gli uomini italiani (soprattutto quelli che hanno superato la soglia dei 30 anni) tengono molto ai loro capelli e sono soliti trarre ispirazione dai tagli delle star. In cima alla classifica di gradimento, c’è lo slick back dell’ex stella del calcio inglese David Beckham: sfumato ai lati, con rasatura più o meno estrema e il ciuffo pompadour. A seguire, grande successo per i capelli pettinati ad arte come il fuoriclasse bianconero Cristiano Ronaldo: un undercut-side part, corto e con la riga definita da un lato. Di tutt’altra impostazione, la chioma portata come il terzo personaggio più amato, l’attore Alessandro Borghi: per chi ama un look più morbido e spettinato ma sempre senza lunghezze. In linea di massima, al top degli indici di gradimento ci sono gli sportivi (indicati dal 57,5% del campione intervistato), seguiti dalle star di Hollywood (27,5%), dai divi di casa nostra (17,5%) e, a chiudere, dagli influencer (7,5%).