Kate Middleton bionda: così ha sdoganato la tinta per capelli a corte

Se Diana è stata la principessa del cuore e Elisabetta II la regina della stabilità, Kate Middleton sta costruendo la sua immagine di principessa moderna capace di reinterpretare il protocollo. Il biondo è una dichiarazione: non un capriccio estetico, ma un atto che sdogana definitivamente la tinta a corte, e rende la vita da royal più vicina alla gente e ai tempi d'oggi.