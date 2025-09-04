Kate Middleton bionda: così ha sdoganato la tinta per capelli a corte

© IPA
La principessa di Galles debutta con una chioma biondo miele. Un gesto estetico che diventa rivoluzione: mai visto un cambiamento radicale così forte nella royal family, da Elisabetta II a Lady Diana
Un colpo di testa che segna un’epoca. Kate Middleton si è presentata al Museo di Storia Naturale di Londra con una chioma biondo miele, archiviando il castano che l’aveva accompagnata fin dai tempi dell’università. Non è solo un cambio di look: è una dichiarazione d’intenti, un gesto che rompe con la tradizione della Royal Family, dove la costanza estetica è sempre stata sinonimo di stabilità. La Principessa di Galles sceglie invece di sorprendere, mostrando al mondo che anche a corte si può cambiare, sperimentare, osare.
A prima vista potrebbe sembrare “solo” una tinta, ma nel rigido protocollo della Royal Family è molto di più. La costanza estetica è da sempre parte integrante della rappresentazione pubblica di una principessa o di una regina. Basta pensare a Elisabetta II, rimasta fedele al suo inconfondibile taglio e al bianco argento dei capelli fino all’ultimo giorno. Anche Diana, icona di stile assoluto, aveva cambiato più volte pettinatura, ma senza mai stravolgere il colore. Kate invece rompe lo schema: si concede una trasformazione decisa che segna una distanza con il passato, aprendo la strada a una nuova libertà anche in materia di immagine.
Il nuovo hair look di Kate Middleton non è solo un cambiamento estetico. Il debutto della principessa del Galles con chioma tinta di biondo è il simbolo di emancipazione estetica e di autonomia personale, che avvicina la monarchia alle donne di oggi, abituate a cambiare colore di capelli per piacere personale o per segnare una fase nuova della propria vita.
Il biondo di Kate non è soltanto una scelta cromatica, ma la naturale prosecuzione di un percorso di stile che l’ha vista negli anni passare da un’immagine rassicurante a una più dinamica. Prima i riflessi caramello, poi i colpi di luce più chiari e ora la svolta definitiva. Una progressione studiata che testimonia consapevolezza e volontà di evolversi insieme al ruolo che ricopre. La moda, del resto, è anche linguaggio: attraverso il colore dei suoi capelli, la principessa sembra voler comunicare che la monarchia britannica non è immobile, ma può adattarsi ai tempi.
Se Diana è stata la principessa del cuore e Elisabetta II la regina della stabilità, Kate Middleton sta costruendo la sua immagine di principessa moderna capace di reinterpretare il protocollo. Il biondo è una dichiarazione: non un capriccio estetico, ma un atto che sdogana definitivamente la tinta a corte, e rende la vita da royal più vicina alla gente e ai tempi d'oggi.
