Kate Middleton passa al biondo e detta il trend capelli perfetto per la fine dell'estate

Capelli stressati? Strategie per chiome da star
I toni chiari e luminosi si confermano i più richiesti nei saloni proprio in questo periodo dell'anno. E il motivo è semplice: è un modo per prolungare l'effetto "sun-kissed"
Chiara, chiarissima, praticamente bionda. Un’immagine vale più di mille parole e quella di Kate Middleton a Balmoral lo dimostra. La Principessa del Galles è stata fotografata mentre si recava in macchina con la famiglia alla funzione religiosa organizzata nella residenza scozzese della Royal Family. E a catturare l’attenzione non è stato solo il sorriso sereno ma soprattutto il nuovo colore di capelli. I riflessi erano infatti molto più chiari del solito, quasi biondi, una scelta che ha segnato un distacco deciso rispetto alle nuance castane e miele che ha mostrato negli ultimi mesi.
Già a Wimbledon i capelli di Kate avevano lasciato intravedere una tendenza verso tonalità più luminose e dorate, ma mai con una virata così netta sul biondo come quella che ha sfoggiato in Scozia. Una trasformazione che non è passata inosservata, anche se non è chiaro se il colore di capelli intravisto dal finestrino della macchina sia il risultato di un gioco di riflessi e raggi di sole. Ciò che conta, però, è che questa nuance rientra perfettamente nei trend beauty per la fine dell’estate.
Secondo alcune riviste internazionali di settore come Marie Claire e Byrdie, i toni chiari e luminosi si confermano i più richiesti nei saloni proprio nei mesi di transizione tra estate e autunno. Il motivo è semplice: il sole lascia riflessi naturali e schiariture spontanee, che vengono valorizzate da tonalità come il biondo champagne o il “bronde”, fusione tra biondo e castano che rende la chioma più brillante e multisfaccettata.
Queste nuance hanno il vantaggio di essere versatili e facili da mantenere, perché accompagnano con naturalezza la crescita del capello senza richiedere ritocchi frequenti. Non a caso, molti esperti consigliano per la fine dell’estate colorazioni “dimensionali”, con giochi di luci e ombre che regalano movimento e volume senza appesantire lo stile. È un modo per prolungare l’effetto “sun-kissed” e presentarsi all’autunno con un look fresco ma allo stesso tempo elegante.
Dalle immagini del finestrino in macchina, il biondo scelto da Kate Middleton non è eccessivo né artificiale, ma morbido e luminoso, capace di incorniciare il viso e dare luce allo sguardo. È esattamente il tipo di colore che molti parrucchieri consigliano a fine estate: naturale, caldo e raffinato. Toni champagne, bronde o dorati delicati si adattano a diversi incarnati e permettono di mantenere quella brillantezza che il sole estivo regala ai capelli.
Guardando Kate a Balmoral, appare chiaro che il biondo è molto più di una semplice tendenza passeggera: è il colore che meglio interpreta questo momento dell’anno, un ponte tra i riflessi caldi dell’estate e le atmosfere più morbide dell’autunno.
