Kate Middleton passa al biondo e detta il trend capelli perfetto per la fine dell'estate

Secondo alcune riviste internazionali di settore come Marie Claire e Byrdie, i toni chiari e luminosi si confermano i più richiesti nei saloni proprio nei mesi di transizione tra estate e autunno. Il motivo è semplice: il sole lascia riflessi naturali e schiariture spontanee, che vengono valorizzate da tonalità come il biondo champagne o il “bronde”, fusione tra biondo e castano che rende la chioma più brillante e multisfaccettata.



Queste nuance hanno il vantaggio di essere versatili e facili da mantenere, perché accompagnano con naturalezza la crescita del capello senza richiedere ritocchi frequenti. Non a caso, molti esperti consigliano per la fine dell’estate colorazioni “dimensionali”, con giochi di luci e ombre che regalano movimento e volume senza appesantire lo stile. È un modo per prolungare l’effetto “sun-kissed” e presentarsi all’autunno con un look fresco ma allo stesso tempo elegante.