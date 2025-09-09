Il principe William e il fascino della barba bianca: come curarla e valorizzarla

La barba argentata è ormai un segno distintivo di bellezza maschile. Attori come George Clooney e Pierce Brosnan hanno dimostrato quanto un tocco di bianco possa mettere in evidenza fascino e carisma, trasformandolo in un tratto di seduzione. Secondo uno studio pubblicato su The Independent, il fascino dei capelli e della barba grigi è legato alla percezione di maggiore sicurezza e autenticità: qualità che gli uomini maturi trasmettono senza bisogno di nascondere i segni del tempo.