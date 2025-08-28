Niente barba in cabina: compagnia aerea australiana impone il divieto ai piloti per questioni di sicurezza

La questione non riguarda solo l’Australia. In Canada, ad esempio, Air Canada ha revocato anni fa il divieto di barba fino a 12 millimetri, proprio sulla base di evidenze scientifiche. Negli Stati Uniti, invece, molte compagnie - tra cui American Airlines, Delta e United - continuano a vietare la barba, nonostante l’ente regolatore, la FAA, non imponga alcuna restrizione ufficiale. In Europa le norme sono più flessibili. In Italia, Ita Airways permette ai piloti di portare la barba purché sia ben curata e non superi i 5 millimetri. In questo caso, però, la motivazione non è legata alla sicurezza, ma al decoro aziendale e all’immagine del personale.