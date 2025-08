Quindicenne inglese sale sul volo sbagliato e arriva a Malpensa

"Stiamo indagando con l'aeroporto e il nostro fornitore di servizi di assistenza a terra a Mahon per capire come un giovane passeggero sia riuscito a viaggiare da solo su un volo sbagliato diretto a Milano", hanno spiegato dalla compagnia aggiungendo che "EasyJet collabora strettamente con tutti gli aeroporti in cui opera per garantire la sicurezza di tutti i passeggeri.