Il figlio di 10 anni ha il passaporto scaduto e non può salire sul volo, i genitori lo lasciano in aeroporto e partono

Una coppia ha lasciato il proprio figlio di 10 anni da solo all’aeroporto di Barcellona pur di non perdere il volo per il loro Paese d'origine. La vicenda, riportata da diversi media internazionali, è stata raccontata da un’addetta al controllo del traffico aereo in un video pubblicato su TikTok. Il bambino non ha potuto imbarcarsi perché il suo passaporto spagnolo era scaduto e, per entrare nel Paese di destinazione, avrebbe avuto bisogno di un visto. "Non avendolo, i genitori lo hanno lasciato al terminal e hanno chiamato un parente perché andasse a prenderlo", ha spiegato la donna.