Usa, forti turbolenze in volo su aereo Delta diretto ad Amsterdam: 25 feriti

Come riporta la Cnn, citando i dati del sito di monitoraggio dei voli Flightradar24, il Delta Air Lines 56 è salito di oltre 300 metri in meno di 30 secondi, circa 40 minuti dopo la partenza. E' poi sceso di circa 410 metri nei successivi 30 secondi. Poco dopo, l'aereo ha modificato la sua rotta verso nord, in direzione di Minneapolis, dove è atterrato in sicurezza circa un'ora e mezza dopo, come mostrano ancora i dati di Flightradar24.