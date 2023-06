Più turbolenze in volo? È colpa del cambiamento climatico

A chi pensa ancora che i cambiamenti climatici siano un’esagerazione, consigliamo di fare un bel giretto ad alta quota. Sembra infatti che neppure gli aerei siano immuni alle conseguenze del riscaldamento globale.

A dirlo è uno studio dell’Università di Reading, pubblicato sulla rivista Geophysical Research Letters. Oggetto della ricerca è l’aumento delle turbolenze “in aria limpida”, dette anche Cat (clear air turbulence), che negli ultimi 40 anni sono aumentate in modo significativo. Si parla di un +55% lungo la rotta nord atlantica.

Leggi Anche Il conto salato dei disastri climatici

Le turbolenze in aria limpida sono quelle che si verificano in assenza di nubi. Sono infatti dovute all’incontro di masse d’aria che si spostano a velocità diverse. Secondo gli esperti, in quota questi cambi repentini sono condizionati dalle correnti a getto, che a loro volta sono influenzate dalla temperatura dell’aria. Il riscaldamento globale e l’incremento di gas serra potrebbero aver modificato il flusso delle correnti a getto. Così le Cat sono diventate più frequenti.

Unsplash

Come hanno spiegato gli autori della ricerca, l’aumento c’è stato in diverse aree del mondo, ma quello più consistente ha interessato l’area Nord-atlantica. Per quanto riguarda la durata annuale delle turbolenze in aria limpida, il team ha calcolato un aumento del 17% di quelle di modesta entità, del 37% di quelle moderate e del 55% di quelle forti. E i dati sono destinati ad aumentare negli anni.

Le conseguenze, come si può immaginare, saranno poco piacevoli. Sia per i passeggeri, che avranno voli decisamente meno rilassanti, che per le compagnie aeree. Le turbolenze, infatti, possono danneggiare gli aerei e soprattutto passarci in mezzo comporta usare più carburante, inquinando ulteriormente. Un circolo vizioso che, se non si prendono provvedimenti, sarà solo destinato a peggiorare. Non resta che allacciare strette le cinture e sperare in un futuro più verde e il meno turbolento possibile.