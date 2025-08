Terrorismo, su un aereo verso il Bahrein: arrestato 24enne a Malpensa

La polizia ha arrestato un 24enne francese di origini marocchine all'aeroporto di Malpensa. Il giovane si era già imbarcato su un volo verso il Bahrein, quando è stato intercettato perché ricercato dalle autorità transalpine per reati legati al terrorismo di matrice jihadista. Si era sottratto all'obbligo di firma. L'aereo sul quale era salito era già in fase di rullaggio sulle piste dello scalo. La polizia ha bloccato il decollo dell'aereo, che è stato fatto rientrare in una piazzola di sosta.