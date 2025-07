Iraniano 16enne arrestato dalla polizia a Milano per terrorismo

Più profili per aggirare i controlli - Ulteriori approfondimenti sul web, uniti a mirati servizi sul territorio, hanno consentito di ricondurre i profili individuati all'indagato, sottolinea la Polizia. L'analisi degli stessi, sostituiti di frequente dal giovane per aggirare i controlli delle Forze dell'Ordine e il possibile oscuramento da parte della stessa piattaforma social, ha confermato come avesse progressivamente abbandonato l'originario credo religioso musulmano sciita fino ad abbracciare la causa dello Stato Islamico. Per tale ragione il giovane, intenzionato a instaurare in Italia una Provincia dello Stato Islamico, aveva richiesto a un soggetto attestato in territorio estero il contatto di un referente di Daesh, rendendosi disponibile a immortalarsi in un video in cui effettuava il giuramento di fedeltà a Isis.